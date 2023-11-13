نوير ولام.. ضيفا شرف يورو 2024

اختار مسؤولو بطولة يورو 2024 مانويل نوير، نجم حراسة المرمى الألماني، وفيليب لام قائد المنتخب الألماني السابق، كضيفا شرف تقديم الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

ومن المنتظر أن يكون نوير وفيليب لام، مدير بطولة يورو 2024، حاضرين خلال المراسم المقررة في برلين لتقديم الكرة الخاصة بالبطولة التي ستستضيفها ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وسيشارك المنتخب الألماني في مباراتين وديتيتن أمام تركيا والنمسا خلال الأسبوع المقبل، حيث سيتدرب اللاعبون بالكرة في وقت لاحق يوم الأربعاء.

ويعود نوير حاليًا إلى الملاعب بعد فترة طويلة من الغياب بسبب إصابة في القدم تعرض لها في ديسمبر الماضي، ورغم عدم تواجده في القائمة الحالية للمنتخب، إلا أن المدير الفني جوليان ناجلسمان ألمح إلى عودته المحتملة في مباريات مارس.

وخلال غياب نوير، يقود مارك أندري تير شتيجن، حارس برشلونة، حراسة مرمى المنتخب الألماني، ومن المتوقع أن يستمر في هذا الدور في البطولة الأوروبية التي قد تشهد منافسة شديدة بينه وبين نوير.