عثمان محمد علي.. أستاذ صناعة الكلمة

يُعد ابن مدينة الإسكندرية الفنان عثمان محمد علي، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز 88 عامًا، أحد أهم نجوم الصف الثاني، كان دائمًا وجوده مؤثرًا في أي عمل فني، كما يُجيد اختيار أدواره بعناية شديدة، برغم أنه لم يحظَ بدور البطولة طوال مشواره الفني، لكنه فنان مؤثر جدا، سجل كلمات ومرادفات القرآن الكريم كاملا بأحد الاستوديوهات لمدة ثلاث سنوات، وقد ساعده ذلك في إتمامه لحفظ كتاب الله وهو في الرابعة عشرة من عمره أو أقل.

بدأ حياته مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا

ولد الفنان عثمان محمد علي، في الثالث عشر من أبريل عام 1935، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ حياته مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد البنوك في مدينة الإسكندرية، وأستاذًا بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية التابع لأكاديمية الفنون، ثم تزوج وأنجب المهندس والفنان هشام محمد علي، والفنانة سلوى محمد علي، فقد تتلمذ على يده كوكبة من الفنانين الذين أصبحوا نجوما وأسماء لامعة في سماء الفن كان أبرزهم الفنانين: محمد وفيق، ومحمود عبدالعزيز، وكوثر العسال، وإسماعيل محمود، وعزيزة راشد، وغيرهم.

وقال عنه الفنان صلاح عبد الله: لقد ‏شرفت بالعمل معه أكثر من مرة، فكان دائمًا الأخ الأكبر، الطيب الهادئ، الناصح الصالح، المتصالح المتسامح المحب للجميع المحبوب جدا من كل من تعامل معه.

وكانت بدايته الفنية عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية، فقد شارك فى أول مسلسل إذاعي بعنوان "حب وإلهام" عام 1954، وأيضا "للحب رأي آخر"، و"ومهاجر إلى الصعيد"، و"الفنان والوهم"، أتبعهم مجموعة من المسلسلات الدرامية الأخرى منها: "الضوء الشارد، ولن أعيش في جلباب أبي، والعراف، والسيرة العاشورية "الحرافيش 2"، وأفراح ابليس، والأدهم، ورأفت الهجان، وعائلة الحاج متولي، وحارة المحروسة، وأبنائي الأعزاء شكرا، ويتربى فى عزو، والإمام الشافعي، والقضاء في الإسلام، وأبو حنيفة النعمان، والفرسان الأبطال، وعصر الأئمة، ولا إله إلا الله، والعطار والسبع بنات، وأبيض وأسود، وأهل الرحمة" وغيرها، إلى جانب أفلامه السينمائية: "دنيا، وشجيع السيما، وشبكة الموت، وثمن الغربة" وغيرها من الأعمال التي لاقت نجاحًا كبيرًا.

يحتل الفنان الراحل نور الشريف مكانة كبيرة في حياة الفنان عثمان محمد علي، فقدما سويا مسلسلين بعنوان: "عائلة الحاج متولي"، و"لن أعيش في جلباب أبي"، وكانا من أنجح الأعمال الدرامية التي لاقت استحسان المشاهدين، وأكد "عثمان" في إحدى لقاءاته التلفزيونية أن الفنان نور الشريف فنان شامل وأستاذ لم يبخل على زملاءه الفنانين بشيء، بل أتاح لهم الفرصة أمام الكاميرا بمعاونته.

يظل مسلسل "الفرسان" من الأعمال الدرامية التاريخية المُحببة لقلب الفنان عثمان محمد علي، التي حققت نجاحًا كبيرًا، وقدم خلاله دور السلطان "جلال الدين"، فقد رشح المخرج حسام الدين مصطفى الفنانين محمود ياسين، وجلال الشرقاوي، لكن إعتذرا عن هذا الدور نظرًا لأنه ليس بطولة مطلقة، ويقتصر الدور في الظهور على مدار 10 حلقات فقط، لكن للفنان حمدي غيث رأي آخر، فأسند هذا الدور للفنان عثمان محمد علي بعد موافقة مخرج العمل عليه، وكان من أروع الأدوار الذي قدمها في الدراما التاريخية؛ ومن أحد أسباب نجاح هذا العمل أنه كان باللغة العربية المبسطة، وقد استطاع مؤلف العمل سامي غنيم مزج اللغة العربية في المسلسل حتى يتمكن الممثل من إيصال الفكرة والمعلومة للمتلقى.

وقد شارك في بطولة المسلسل الفنانين: أحمد عبدالعزيز، وأحمد ماهر، ومادلين طبر، وشيرين، ونوال أبو الفتوح، ومشيرة إسماعيل، وكريمة مختار، وحمدي غيث، ورشوان توفيق، وجمال إسماعيل، وسعيد عبدالغني، وأحمد خليل، وسيد زيان، وسناء شافع، ومحمد السبع، ورياض الخولي، وجمال عبدالناصر، وآخرون، والذي عُرض في العام 1995.

وكانت آخر أعماله الدرامية مسلسل "حي السيدة زينب" الذي عرض في أكتوبر 2021، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وشاركه البطولة الفنانين: سوسن بدر، وأشرف عبدالغفور، ومحمود عبدالمغني، وفراس سعيد، وريهام سعيد، ولبني ونس، وحجاج عبدالعظيم، وسامي مغاوي، وأحمد وفيق، وحسام داغر، ومنير مكرم، ورضا ادريس، وآخرون.

كرمه مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية بمدينة العلمين، والذي أقيم في أغسطس 2023 عن مجمل أعماله الفنية، بالإضافة إلى تكريمه من أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، في الدورة الثالثة بملتقى حصاد الفن، التى أقيمت أيضا في سبتمبر 2023.