الاتحاد التوجولي يخطر الإسماعيلي باستدعاء ياو أنور

انضم التوجولى ياو أنور، مهاجم نادى الإسماعيلى، لقائمة منتخب توجو النهائية استعدادًا لمواجهتي السودان والسنغال يومى 16 و21 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويقدم ياو أنور مستويات مميزة مع الإسماعيلى الفترة الماضية، ما جعله أحد العناصر المهمة للمنتخب التوجولى هذه الفترة بعدما تواجد اسمه فى القائمة النهائية لمنتخب بلاده لمواجهتي السودان والسنغال.

ويخوض فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، مباراة ودية اليوم مع ساحة دمياط باستاد الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة بيراميدز بالدوري.

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله خسر فى 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.