ads
الإثنين 13 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد التوجولي يخطر الإسماعيلي باستدعاء ياو أنور

ياو انور
ياو انور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انضم التوجولى ياو أنور، مهاجم نادى الإسماعيلى، لقائمة منتخب توجو النهائية استعدادًا لمواجهتي السودان والسنغال يومى 16 و21 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويقدم ياو أنور مستويات مميزة مع الإسماعيلى الفترة الماضية، ما جعله أحد العناصر المهمة للمنتخب التوجولى هذه الفترة بعدما تواجد اسمه فى القائمة النهائية لمنتخب بلاده لمواجهتي السودان والسنغال.

ويخوض فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، مباراة ودية اليوم مع ساحة دمياط باستاد الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة بيراميدز بالدوري.

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله خسر فى 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

منتخب توجو ياو أنور السودان السنغال