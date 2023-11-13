فوز 31 مواطنا في قرعة الحج بجنوب سيناء

أجرت مديرية أمن جنوب سيناء، اليوم الإثنين، قرعة الحج العلنية، والتي تقام تحت رعاية وزارة الداخلية، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد كامل عناني، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد أبو باشا مفتش الداخلية واللواء عصام غانم مدير إدارة البحث الجنائى بجنوب سيناء وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وجمع غفير من مواطني جنوب سيناء المتقدمين لقرعة الحج.

فاز في القرعة (31) مواطنا على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء، بواقع عدد (4) من مدينة رأس سدر، (1) من مدينة أبورديس، (3) من دهب، (5) من نويبع، (10) من شرم الشيخ، و(18) من طور سيناء.

كما أنه مدرج عدد (17) مواطنا ضمن قائمة الاحتياطي، بواقع (3) من مدينة رأس سدر، (6) من مدينة شرم الشيخ، (1) من دهب، ( 3) من نويبع، و(4) من طور سيناء.

وهنأ السكرتير العام الفائزين بقرعة الحج، نائبًا عن محافظ جنوب سيناء، مؤكدا ثقته في أن يكونوا خير واجهة مشرفة وخير سفراء للمحافظة خلال أداء مناسك الحج، وحمٓلهم أمانة الدعاء لمصر وللدول العربية بالاستقرار والأمن والأمان، وأن يعين القيادة السياسية على مواصلة الجهود نحو التنمية والاستقرار.

وأكد أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يحرص كل عام على لقاء الحجاج قبل سفرهم، وإهدائهم ملابس الإحرام، وتوفير أنوبيس لنقلهم إلى المطار، إضافة إلى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالسفر والعودة.

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