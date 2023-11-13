شعبة الدواجن: توقعات بانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة

أكد دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا فى أسعار الدواجن والبيض.

وأرجع “السيد” أن الأسباب الرئيسية لتراجع أسعار الدواجن هي زيادة المنتج أو انخفاض تكلفة الإنتاج، مضيفا أنه كلما انخفضت تكلفة الإنتاج قابلت إنخفاض في أسعار الدواجن والبيض، كما أن آليات العرض والطلب مع زيادة المنتج تؤدي لإنخفاض أسعار الدواجن.

وتوقع رئيس الشعبة، مزيدا من التراجع في الأسعار خلال الأيام المقبلة نتيجة تراجع الطلب، كما أن تراجع أسعار الأعلاف سينعكس على أسعار الدواجن والبيض، مشيرا إلى أن إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى نحو 1.6 مليار طائر سنويا يكفي الاستهلاك المحلي بنسبة تزيد عن 90%.



كما أكد أن الدولة تسعي لمزيد من الإفراج الجمركي عن الأعلاف، مشيرا إلى أن الدولة تعمل علي توفير كميات من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن.

وأوضح أن الدولة خلال الفترة الماضية قامت بالإفراج عن مستلزمات الأعلاف بشكل متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، حيث جرى الإفراج عن 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 60 مليون دولار، شمل 88 ألف طن ذرة و33 ألف طن فول صويا، وإضافات أعلاف بنحو 3.6 مليون دولار.