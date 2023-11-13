محافظ كفر الشيخ : تدريب موظفي الشباك على "لغة الإشارة"

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، فعاليات البرنامج التدريبى " لغة الإشارة للعاملين "، وذلك لتدريب 94 موظف من موظفى الشباك بالمراكز التكنولوجية وخدمات المواطنين على مستوى المحافظة في الفترة من 12 وحتى 14 نوفمبر الجارى، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم (ادارة التربية الخاصة)، ويحاضر فيها، رجب أحمد أبو حجازي، غادة محمد عبد المنعم، من خبراء لغة الإشارة ، تحت إشراف كريم السماحى، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، أن الهدف من البرنامج التدريبى " لغة الإشارة للعاملين "، هو تيسير التعامل مع ذوي الهمم من فئات الصم والبكم وتقديم خدمات المراكز التكنولوجية بالشكل الأمثل لهم بكافة مراكز ومدن المحافظة، وصقل مهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية وتزويدهم بالخبرة اللازمة التي تمكنهم من التواصل مع ذوي الهمم بشكل فعال وتدريبهم على مفردات الإشارة وقواعد اللغة والحروف والأرقام والوظائف وغيرها وكيفية التعامل الصحيح مع ذوي الاحتياجات الخاصة بما يمكنهم من تأدية جميع الخدمات لهم، وذلك في إطار إهتمام الدولة والقيادة السياسية " فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية "، في دعم ورعاية أبنائنا من ذوى الهمم .