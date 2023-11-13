فاجعة مستشفيات غزة في غيابات الإنسانية.. "الشفاء والإندونيسي وغيرها" تحت القصف والحصار.. نفاد الوقود والماء والغذاء.. والجرحى والمصابون يشكون ظلمة الدنيا وظلام العالم

منذ شهر، ومعاناة مستشفيات غزة مستمرة من الحصار الإسرائيلي، الذي يمنع وصول المساعدات الطبية والوقود ..تعرضت مستشفيات غزة لأسوأ قصف فى التاريخ على يد قوات الاحتلال الصهيونى منذ السابع من أكتوبر وتعنت إسرائيل فى منع دخول الغاز والمساعدات الى جميع مستشفيات غزة مما أخرجها عن الخدمة وتحول أطفال الحضانات ومرضى الانعاش ومنتظرى الجراحات الى شهداء ليصل شهداء غزة فى أيام الى 11 ألف شهيد ودمرت البنية التحتية الصحية فى غزة تماما بفعل القصف الغير إنسانى الاسرائيلى .

هناك 13 مستشفى في قطاع غزة، منها 11 مستشفى حكومي و2 مستشفى خاص المستشفيات الحكومية في قطاع غزة : مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الخدمة العامة ومستشفى الشهيد أبو يوسف النجار الحكومي والشهيد كمال عدوان الحكومي والشهيد محمد الدرة للأطفال و الصداقة التركي الفلسطيني ومستشفى القدس و الأهلي العربي والمستشفى الإندونيسي والمستشفى الجزائري العسكري بخان يونس والمستشفى الميداني الأردني والمستشفيات الخاصة في قطاع غزة ومستشفى غزة الاوروبي و مستشفى العودة.

فاجعة مستشفى الشفاء

قال دكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة الفلسطينية لـ "البوابة نيوز"، نبدأ كلامنا عن مستشفى الشفاء بأنه ، مستشفى الشفاء هو مجمع طبي حكومي يقع في مدينة غزة، فلسطين. إنه أكبر مؤسسة صحية في قطاع غزة، ويضم ثلاثة مستشفيات تخصصية هي:

مستشفى الجراحة ومستشفى الباطنة ومستشفى النساء والتوليد. تبلغ القدرة السريرية الإجمالية للمستشفى 564 سريرًا ،وقد افتتح المستشفى في عام 1952 باسم مستشفى الشفاء الحكومي. تم تغيير اسمه إلى مستشفى الشفاء التخصصي في عام 1991.

وتعرض المستشفى للقصف عدة مرات خلال النزاعات الإسرائيلية الفلسط ينية ، المستشفى الإندونيسي هو مستشفى حكومي فلسطيني في محافظة شمال قطاع غزة تشرف عليه وزارة الصحة الفلسطينية ينية، بما في ذلك الحرب على غزة في عام 2023 ، مجموعة واسعة من الخدمات الطبية، بما في ذلك جراحة القلب والأوعية الدموية والجراحة العامة والجراحة النسائية والتوليد وطب الأطفال والطب الداخلي وطب الطوارئ. كما يقدم المستشفى خدمات الرعاية التلطيفية وخدمات العناية المركزة ويضم المستشفى فريقًا من الأطباء والممرضين والفنيين المؤهلين تأهيلا عاليا.

ويتلقى المستشفى أيضًا الدعم من المنظمات الدولية غير الحكومية ،يعد مستشفى الشفاء أحد أهم المؤسسات الطبية في قطاع غزة. إنه يقدم الرعاية الطبية للمرضى من جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك المرضى الذين يعانون من إصابات خطيرة.

ماذا حدث لمستشفى الشفاء فى غزة ؟ نسأل دكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة الفلسطينية ويجيب لـ "البوابة نيوز": تعرض مستشفى الشفاء في غزة للقصف الإسرائيلي خلال الحرب على غزة في عام 2023. ووقع القصف السادس لنا في يوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2023، وتسبب في مقتل 13 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات ، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استهدف القصف الإسرائيلي بوابة المستشفى وسيارة إسعاف كانت تقل مرضى.

وألحق القصف أضرارًا بالمستشفى، بما في ذلك قسم الطوارئ وغرف العمليات ،وأدانت العديد من المنظمات الدولية القصف الإسرائيلي لمستشفى الشفاء، ووصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي الإنساني .

وأضاف: جاء القصف الإسرائيلي 6 مرات لمستشفى الشفاء في وقت كانت فيه المستشفيات في غزة تعاني من نقص حاد في الأدوية والأجهزة الطبية. وتسبب القصف في تفاقم الوضع الصحي في القطاع، حيث أصبح من الصعب على المستشفيات استقبال المرضى والمصابين ، وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد حذرت في وقت سابق من أن القصف الإسرائيلي للمستشفيات في غزة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية.

قصف المستشفى الإندونيسي

قال دكتور عاطف كحلوت مدير المستشفى الاندونيسى لـ "البوابة نيوز": أُنشئ المستشفى الاندونيسى عام 2014 بإشراف وتنفيذ مؤسسة ميرسي الإندونيسية وبتمويلٍ كريمٍ من الشعب الإندونيسي، جاءت فكرة إنشاء المستشفى الإندونيسي بعد العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008، حيث لم يكن سوى مستشفى كمال عدوان في منطقة شمال قطاع غزة وبدأ العمل على إنشاء المستشفى الإندونيسي منذ عام 2011 إلى أن افتُتِح نهاية عام 2014 لخدمة سكان محافظة شمال قطاع غزة ، يقدم المستشفى الإندونيسي خدمات طبية شاملة لجميع التخصصات الطبية، بما في ذلك: الطب العام والجراحة وطب الأطفال والنساء والتوليد وطب الأسنان والصيدلة والأشعة والمختبرات والعلاج الطبيعي كما يقدم المستشفى خدمات الطوارئ على مدار الساعة، بالإضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية.

أضاف يضم المستشفى 200 سريرًا، ويعمل به أكثر من 300 موظف، منهم 100 طبيب وطبيب أسنان ،تعرض المستشفى الإندونيسي للقصف الإسرائيلي خلال عدوان غزة 2022، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المرضى والموظفين ، فيما يلي بعض الحقائق

عن المستشفى الإندونيسي

تم بناؤه بتمويلٍ كريمٍ من الشعب الإندونيسي ويقدم خدمات طبية شاملة لجميع التخصصات الطبية وتعرض للقصف الإسرائيلي عدة مرات خلال العدوان الاسرائيلى على غزة 2022 و 2023 ،ويُعد المستشفى الإندونيسي من أهم المؤسسات الطبية في قطاع غزة، حيث توقفت عن يقدم خدمات طبية عالية الجودة للسكان المحليين الفلسطينيين بسبب رفض قوات الاحتلال ادخال مساعدات الوقود والغاز والادوية والمياة الاتية من مصر .

الأمم المتحدة تنكس الأعلام حدادا على استشهاد موظفيها في غزة

قالت المنسق المقيم الحالي للأمم المتحدة في مصر هو السيدة إلينا بانوفا قالت لـ "البوابة نيوز":

نكست الأمم المتحدة اليوم الاثنين الأعلام في جميع مبانيها في جميع أنحاء العالم حدادا على استشهاد 11 موظفا من موظفيها في غزة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 10 مايو 2023.

وأضافت : انها حادثة مأساوية تُذكرنا بالمخاطر اليومية التي يتعرض لها العاملون الامميون جميع أنحاء العالم ، وتتقدم الأمم المتحدة تتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا، وتؤكد التزامها بتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني " وكان من بين الموظفين الذين قتلوا في غزة خمسة معلمين من مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وطبيب نسائي ومهندس ومستشار نفسي وثلاثة أعضاء من فرق الدعم.

واكدت : ندين بشدة الهجمات والقصف الإسرائيلي على الاطفال والنساء وكبار السن من المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة، ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت الأمم المتحدة بوقف فوري للأعمال العدائية وضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في غزة.

مستشفى كمال عدوان

قال الدكتور محمد زقوت مدير عام مستشفيات قطاع غزة ل " البوابة نيوز " : بالنسبة لمستشفى كمال عدوان الحكومي هو مستشفى حكومي فلسطيني يقع في بيت لاهيا في قطاع غزة، ويعد أحد أكبر المستشفيات في القطاع. سمي المستشفى على اسم كمال عدوان، أحد قادة منظمة التحرير الفلسطينية الذي اغتيل على يد القوات الإسرائيلية في عملية فردان في 1973.

افتتحت المستشفى عام 2002 لتخدم سكان محافظة شمال غزة، وكانت في الأصل عيادة اسمها عيادة مشروع بيت لاهيا، فتم تحويلها لمستشفى لتلبية حاجة مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة نتيجة تعرضها للهجمات الإسرائيلية المتكررة، وخصوصاً أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

يضم المستشفى 200 سريرًا، ويعمل به أكثر من 300 موظف، منهم 100 طبيب وطبيب أسنان، يقدم المستشفى خدمات طبية شاملة لجميع التخصصات الطبية، بما في ذلك:

الطب العام والجراحة وطب الأطفال والنساء والتوليد وطب الأسنان والصيدلة والأشعة والمختبرات

العلاج الطبيعي وكما يقدم المستشفى خدمات الطوارئ على مدار الساعة، بالإضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية تعرض المستشفى للقصف الإسرائيلي خلال عدوان غزة 2008، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المرضى والموظفين. كما تعرض للقصف الإسرائيلي خلال عدوان غزة 2022، مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المستشفى ، فيما يلي بعض الحقائق المهمة عن مستشفى

تم بناؤه عام 2002 قدم خدمات طبية شاملة لجميع التخصصات الطبية.

وأضاف : تعرض للقصف الإسرائيلي خلال عدوان غزة 2008 و 2022 ويُعد مستشفى كمال عدوان من أهم المؤسسات الطبية في قطاع غزة، حيث يقدم خدمات طبية عالية الجودة للسكان المحليين.

في الآونة الأخيرة، تعرض المستشفى لأزمة حادة في الوقود، مما أدى إلى توقف تشغيل المولدات الكهربائية بشكل كامل. وقد أدى هذا إلى تعطيل العديد من الخدمات الطبية في المستشفى، بما في ذلك خدمات الطوارئ وقد دعت وزارة الصحة الفلسطينية إلى تقديم المساعدة العاجلة للمستشفى من أجل تأمين الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية .