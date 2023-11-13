محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مالية ومشروعات ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، وجبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، وراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وخالد أحمد رمضان مدير التنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظىة.

خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لمطالب واحتياجات عدد من المواطنين، بشأن توفير مساعدات مالية ومعاشات للأسر الأولى بالرعاية، ووجه مسئولي التضامن الاجتماعي بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم، كما وجه بتوفير جهاز عروسة لفتاة يتيمة الأب وغير قادرة على مصروفات الزواج، وذلك بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية، وكذا توفير مكواة بخار لإحدى السيدات لديها طفلين من ذوي الاحتياجات، لمساعدتها على نفقات المعيشة.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بدراسة حالة إحدى الفتيات تعاني من القرنية المخروطية، وإنهاء إجراءات الكشف الطبى اللازم لها بمستشفى الرمد، وتيسير إجراءات التدخل الجراحي للحالة بالتنسيق مع المستشفى الجامعي، إذا استدعى الأمر، وكذا تدبير العلاج والرعاية الطبية اللازمة لسيدة مسنة، تعاني من السكر والضغط وارتجاع في المريئ، وكلف مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير مشروع يناسب حالتها، كما وجه مسئولي التموين بفحص مشكلة توقف بطاقتها التموينية.

كما كلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بتيسير إجراءات تعديل قرار العلاج على نفقة الدولة لأحد الشباب، من مستشفى الفيوم العام، إلى إحدى المستشفيات خارج المحافظة، بحيث يكون بها المنظار المطلوب لإجراء عملية تثبيت الكتف، وكذا تيسير إجراءات عملية تسليك شرايين اليد لإحدى السيدات، موجهاً بتوفير مشروع لها ببرنامج "فرصة"، لمساعدتها في تحمل نفقات المعيشة كونها والدة طفل يعاني من عجز حركي.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب من ذوي الاحتياجات بشركات ومصانع القطاع الخاص، تتناسب مع إعاقتهم، ووجه رئيس مدينة الفيوم، بتوفير فرصة تمويل من مبادرة "مشروعك" لإحدى السيدات، وتوفير الدعم والتمويل اللازم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لعدد من الشباب الراغبين في إقامة مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

وفيما يتعلق بتوفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، وجه محافظ الفيوم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بدراسة توفير وحدات سكنية للمستحقين، وكذا إنهاء إجراءات ترخيص أكشاك لعدد من الحالات، على أطراف المدينة.

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