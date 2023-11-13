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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اتحاد قبائل سيناء يرحب بوفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في العريش.. صور

اتحاد قبائل سيناء
اتحاد قبائل سيناء يرحب بوفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
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رحب اتحاد قبائل سيناء بوفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في زيارته لمدينة العريش، اليوم الإثنين، حيث زار وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، مستشفى العريش العام، وتفقد المستشفى والمصابين الفلسطينيين للاطمئنان عليهم.

كما توجه وفد الشركة لمعبر رفح البري لتفقد  المساعدات المقدمة لأهالي قطاع غزة عبر المعبر ضمن الجسر البري الإغاثي.

من جانبها، تقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتحية والتقدير إلى اتحاد قبائل سيناء، على حسن استقبال وفد مجلس إدارة وإعلاميي الشركة المتحدة إلى شمال سيناء اليوم.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد قدمت العديد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، تضمنت 6 شاحنات محملة بـ150 طنًا من المواد الغذائية والمياه، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي له.

اتحاد قبائل سيناء الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مستشفى العريش