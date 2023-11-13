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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

بعد اختياره بلجنة القيم.. النائب سيد سمير: تكليف نيابي نفخر به

النائب سيد سمير عضو
النائب سيد سمير عضو مجلس النواب
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قال النائب سيد سمير عضو مجلس النواب، إن اختياره ضمن عضوية لجنة القيم بمجلس النواب اليوم، هو تكليف نيابي نفخر به، ويأتي استكمالًا لدورة تحت قبة مجلس النواب، موجهًا الشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وهيئة مكتب المجلس، مؤكدًا أن هدفنا ترسيخ الثوابت البرلمانية، والحفاظ على الهوية الوطنية المصرية.

وأضاف سيد سمير عضو مجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب إعلان مجلس النواب، عن تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الرابع في الفصل التشريعي الأول للمجلس في الجلسة العامة اليوم، بأن اللجنة طبقا لما هو منصوص عليها في اللائحة، ستنظر أي خروج على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة

وأكد النائب سيد سمير عضو مجلس النواب، إنه يتشرف بهذا الاختيار، في ظل أعباء واختصاصات هامة في دور الإنعقاد الرابع."   

النائب سيد سمير مجلس النواب لجنة القيم عاجل