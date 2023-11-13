"حفرو له مقبرة".. تجديد حبس المتهمين بقتل سائق لسرقته بمقابر الخليفة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تحديد حبس متهمين بقتل سائق تاكسى لسرقة مركبته، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

ووجهت لهم النيابة قبل وقت سابق تهم: القتل والسرقة بالإكراه ودفن جثة دون تصريح، وقررت التحفظ علي ادوات الجريمة.

وأقر المتهمين في اعترافاتهم بقتل المجني عليه، لسرقته عقب ركوبهم معه، بغرض توصيلهم، ثم انهالو عليه بالضرب المبرح فور وصولهم قرب مقابر الخليفة، ثم قامو بحفر تربة ودفنه بها، وفرو بالسيارة هاربين.

وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والتصريح بالدفن، وباشرت التحقيق مع المتهمين.

وتعود الواقعة، عندما اشتبهت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة حال متابعتها للحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الخليفة فى سيارة "أجرة" وباستبيان الأمر وبسؤال مستقليها (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) عن التراخيص أقرا بعملهما بورشة "ميكانيكا سيارات" وأنهما كانا فى سبيلهما لتجربتها عقب صيانتها، وعُثر بداخل السيارة على (هاتف محمول "بدون شريحـــة" - بطاقة رقم قومى ورخصة قيادة سائق - مقيم بالجيزة).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لنجل الأخير وبسؤاله قرر بغياب والده الذى يعمل على السيارة كسائق وأن المضبوطات خاصة به.

كما تم بارشادهم العثور على جثة المجنى عليه، وتم ضبطهم بالسيارة قبل محاولة اخفائها ثم بيعها خردة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.