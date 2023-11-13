حملة السيسي تعقد اجتماعًا تنظيميًا مع هيئات المكاتب في جميع المحافظات

عقدت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، اجتماعاً تنظيمياً مع هيئات مكاتب الحملة الرسمية في جميع المحافظات.

عُقِد الاجتماع برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بحضور هيئة مكتب الحملة الرسمية، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي للتشاور حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد تشكيل هيئات المكاتب التي تعكس تنوع الطيف السياسي والمجتمعي، والتأكيد على ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي مع الالتزام بكافة المعايير والمبادئ التي تنتهجها الحملة كواجب وطني لدعم الدولة المصرية، خصوصاً الشباب، الذين أولت لهم الدولة اهتماماً بالغًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الحملة الرسمية خفضت أوجه الدعاية الانتخابية إلى حدودها الدنيا عملا بتوجهات السيد المرشح وذلك دعما لأشقائنا في فلسطين.

وأضاف فوزي أن مكاتب المحافظات لا بد أن تكون قِبلة للتفاعل مع المواطنين وتلقي المقترحات في كافة المحافظات والمدن والمراكز والقرى، مشيراً إلى أن المرشح الرئاسي قام بتوفير مساحات مشتركة لجميع المواطنين.

من جانبها، أكدت هيئات المكاتب في المحافظات أنهم يقومون بتنظيم ندوات ومؤتمرات توعوية في كافة المحافظات لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقوقهم الدستورية، فضلاً عن زيادة الوعى بكافة القضايا التي تتعلق بالأمن القومي المصري والإنجازات التي حققتها القيادة السياسية برئاسة السيد المرشح على كافة المستويات من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات الضخمة التي ساهمت على تحقيق تنمية واسعة، والتي كان لها أثر بالغ في نفوس المواطنين والشباب على وجه الخصوص.

400732225_122115637364062457_4631000783018069211_n

400740620_122115638270062457_6086117431613970064_n

400746632_122115637172062457_5143921940933276221_n

400759037_122115638228062457_5328298291760398004_n

400785747_122115638084062457_1920810316172622223_n

400797770_122115637310062457_2585290272718253063_n

400805892_122115637694062457_3176771224138872044_n

400824211_122115637412062457_6878645276130727077_n

400833113_122115637646062457_2643329154219600866_n

400859588_122115629252062457_2373466098805968576_n

400861823_122115637754062457_4287668450061832187_n

400905672_122115637970062457_9013306060338145508_n

400928414_122115638126062457_4589455062521930979_n

400960149_122115638192062457_7261860557829088446_n

401083192_122115637802062457_7288424684557088561_n

401085672_122115637490062457_1922997432991027725_n

402186925_122115638024062457_7571976733245785719_n

402198207_122115637280062457_3239636036557635150_n

402302767_122115637598062457_3755723651973445027_n (1)

402302767_122115637598062457_3755723651973445027_n

402310596_122115637538062457_815874930873686753_n