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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جهاد أبو لحية لـ "البوابة نيوز": موظفو الأمم المتحدة لم يسلموا من الجرائم الإسرائيلية

جهاد أبو لحية
جهاد أبو لحية
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قال المحلل الفلسطيني، جهاد أبو لحية، إن القوانين والقرارات والمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين وقت الحروب لم تستطع إيقاف ما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني من مجازر.

وأضاف أبو لحية في حواره مع البوابة نيوز، والذي سينشر لاحقًا، أن موظفي الأمم المتحدة  الذين يرتدون علامات خاصة بهم لم يسلموا من إجرام اسرائيل وراح ضحية هذه المحرقة أكثر من 100 موظف تابع للأونروا .

وأوضح أن اسرائيل ترتكب في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ابادة جماعية وذلك وفق وصف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، وهذه الجرائم تتطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يوجه الاتهام المباشر لقادة مجلس الحرب الإسرائيليين لارتكابهم هذه الجرائم المعاقب عليها دولياً .

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