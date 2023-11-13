«الأهلي المتحد مصر» يتعاون مع «DCarbon» لتعزيز معايير الاستدامة وممارسات التمويل المستدام

وقع البنك الأهلي المتحد - مصر بروتوكول تعاون مع شركة DCarbon بهدف التعاون فيما بين الجانبين لتعزيز معايير الاستدامة وممارسات التمويل المستدام عبر عمليات البنك التشغيلية وأنشطته التمويلية.

يأتي ذلك في إطار حرص البنك على تكامل أنشطته مع القضايا البيئية والاجتماعية وتطبيق معايير الحوكمة (ESG)، وذلك في جميع الأبعاد التشغيلية المرتبطة بعمليات البنك والمحافظ التمويلية التي يقدمها لعملائه.

وفي هذا الصدد؛ قالت هالة صادق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك الأهلي المتحد – مصر، إن هذا التعاون يعد استكمالاً لدور البنك المستمر والرائد في دعم مختلف مجالات التنمية الخضراء وحرصه الدائم على توفير التمويل المستدام لدعم القضايا البيئية والاجتماعية.

وأوضحت أن التعاون يتضمن تعريف كبار المسؤولين في البنك بكافة المعايير والأسس المتعلقة بالتمويل المستدام، وكذلك أحدث وسائل إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، ليتوافق البنك في ذلك مع أنشطته التشغيلية والتمويلية والمعايير الدولية والمحلية.

وأضافت: “يستهدف البنك الأهلي المتحد - مصر تبنى كافة الممارسات التي تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية وتحد من المخاطر البيئية، حيث أطلق البنك في وقت سابق مبادرة تقليل الانبعاثات عبر برنامج ‘Green Finance’ تحت شعار تمويل أخضر لمستقبل أفضل بهدف تعزيز الممارسات التي تحافظ على البيئة، وتساهم في مواجهة ظاهرة تغير المناخ، كما قام البنك بتمويل أنشطة عملائه التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة و استخدام بدائل الطاقة المتجددة و النظيفة و توفير الموارد المائية و ادارة النفايات و زيادة الكفاءة التشغيلية، بالإضافة الى تعزيز دور التنمية المجتمعية و دعم المرأة في كافة المجالات و تحقيق دور الشمول المالي”.

جدير بالذكر أن جهود البنك الأهلي المتحد – مصر في هذا الملف تتماشي مع إستراتيجية الدولة المصرية المتمثلة في "رؤية مصر 2030" وأهداف البنك المركزي المصري نحو تعزيز دور التنمية المستدامة والتمويل المستدام والتوجه الإستراتيجي نحو تعظيم فرص الاستثمار في المشروعات الخضراء والذكية.