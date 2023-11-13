بالفيديو.. نصر عبده: جيش الاحتلال يقوم بحرب إبادة مكتملة الأركان في غزة

أكد الكاتب الصحفي نصر عبده، مدير تحرير البوابة نيوز، أن جيش الاحتلال يقوم بحرب إبادة مكتملة الأركان في غزة، قائلًا: "تجاوزنا الشهر منذ الـ7 من أكتوبر دون أي رد أو تحرك عالمي، فهناك صمت عالمي مريب ومخز يؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن التي يناشدها البرلمان العربي هم من صنعوه وأنها مخصصة لمن تغضب عليه الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف "نصر" في حواره لبرنامج "حوار اليوم" على فضائية "النيل للأخبار" أن الدبلوماسية قد تؤدي لإحراج الكيانات العالمية إن تبقى لديهم ذرة من دم، موضحًا أن بيان البرلمان العربي سينظر له أنه بيان دبلوماسي صادر من كيان عربي لا بد أن يصدر مثل هذه البيانات حتى لا يحرجون أنفسهم أمام شعوبهم، ثم يوضع في الأدارج، وقد يخرج منها في وقت ما إذا ما أرادوا هم تفعيل هدنة إنسانية.

وتابع: "انتشرت أخبار حول هدنة إنسانية مؤقتة ومحددة الرقعة الجغرافية وليس في قطاع غزة بالكامل".