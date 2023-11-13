وزير العدل العراقي: المصريون أنجزوا مشروعات العاصمة الإدارية في زمن قياسي

الإثنين 13/نوفمبر/2023 - 02:36 م

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الاثنين، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة نظيره العراقي الدكتور خالد الشواني وزير العدل بجمهورية العراق، والوفد المرافق له، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، والاعلام، والشهر العقاري.

ورحب الوزير عمر مروان بزيارة نظيره العراقي والوفد المرافق له، مُشيرًا إلى تميز الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتناول الوزيران خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين والاستعانة بالخبرة المصرية في مجالات الشهر العقاري والتوثيق وتسجيل الملكية، كما تم استعراض تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري وما أحدثه من تيسيرات تساهم في حماية الملكيات وتعظيم الاستفادة منها، والطفرة التي لحقت بمنظومة الشهر العقاري، ومشروع وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بُعد، وما تم استحداثه مؤخرًا بها من إمكانية استخراج التوكيلات من الوحدة، والتطبيقات الجديدة المستخدمة كتطبيق "أرغب في عمل توكيل".

واصطحب المستشار عمر مروان وزير العدل نظيره العراقي والوفد المرافق له في جولة تفقدية لمبنى الوزارة الجديد.

وأبدى وزير العدل العراقي سعادته باللقاء، مُعربًا عن تقديره لما شاهده من تطور في استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في العمل الإداري، وبما شاهده من مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، أنجزها المصريون في زمن قياسي.

7583DF15-77EB-4995-AAAF-188C7E0B29C1

E6A22326-2BC5-4089-BDD1-43DD39BB04C1

52ED544F-E5A1-4877-9338-15C4C7C15C7D

84934270-76D2-4FC8-B9DB-0F1B54686732

8D327D9B-2436-4085-BEAC-DC576AEC98B8