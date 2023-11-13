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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. نصر عبده: جيش الاحتلال قوة غاشمة لا تحتاج لتوصيف يواري حقيقتها

نصر عبده
نصر عبده
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قال الكاتب الصحفي نصر عبده، مدير تحرير البوابة نيوز: "نتقدم بخالص العزاء للشعب الفلسطيني لسقوط العدد الهائل من الشهداء والذي جاء في بيان البرلمان العربي وأعلنته وزارة الصحة الفلسطينية بتجاوز عدد الشهداء 11 ألف شهيد وتجاوز أعداد الجرحى والمصابين الـ 40 ألف جريح.

وأضاف "نصر" في حواره لبرنامج "حوار اليوم" على فضائية "النيل للأخبار" أنه يتعجب من بعض الكلمات التي جاءت في بيان البرلمان العربي أبرزها "القائمة بالاحتلال"، قائلًأ: "جيش الاحتلال هم القوة المحتلة الغاشمة ولا نحتاج لتوصيف آخر لنقول القائم بالاحتلال أو البحث عن مصطلح أخر يواري ما يحدث، فهو جيش محتل وغاشم غاصب ارتكب كل ما يخطر على بال البشر من جرائم".

وتابع، أن اتفاقية جنيف تنص على أنه لا يجوز  في أي حرب المساس أو ضرب أو تفجير كل ما يضمن حياة المدنين وهي المخابز والمستشفيات ومحطات المياه والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية وكل ذلك تم قصفه عمدًا من جيش الاحتلال، قائلًا: "بيدوروا على تلك الأهداف ظنًا منهم أن بها أعضاء وعناصر المقاومة".

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