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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط ربة منزل بحوزتها 15 كيلو حشيش في بولاق الدكرور

المتهمه
المتهمه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط ربة منزل بحوزتها كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام ربة منزل بالإتجار في المواد المخدرة متخذه من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالها الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة وبحوزتها 15 كيلو جرام من جوهر مخدر الحشيش، جري اقتيادها إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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