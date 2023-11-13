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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عامل ضبط بحوزته 20 كيلو حشيش داخل سيارة بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، حبس عامل  15 يوما علي ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزته 20 كيلو حشيش داخل «سيارة مستأجرة» قبل ترويجها على عملائه بنطاق محافظة القاهرة،

وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة خلال جهودها لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الاتجار بالمخدرات في  ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) حال تواجده بطريق (القاهرة/الإسماعيلية) ، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سيارة مستأجرة "بدون تراخيص")، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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