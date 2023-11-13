تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 15 كيلو استروكس وبودر فى التجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس عاطل لقيامه بتصنيع وتوزيع المواد المخدرة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة بالتجمع الأول.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 9 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر وزنت 4،850 كيلو جرام- كمية من مخدرى "الحشيش، الهيدرو"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية - 3 سلاح أبيض "2 خنجر، سنجة"- مبلغ مالى- سيارة "مستأجرة"- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع- 3 ميزان حساس).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وبيع وتوزيع المواد المخدرة، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والسيارة لتسهيل تحركاته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.