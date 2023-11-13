أسعار الذهب اليوم الأثنين 13 نوفمبر 2023.. وعيار 21 بـ2610 جنيهات

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023، بالأسواق المحلية، حيث ثبت سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر والوطن العربي، عند مستوى 2610 جنيهات.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعا كبيرا على مدار التعاملات اليومية أمس الأحد 12 نوفمبر، بأسواق الصاغة، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 نحو 25 جنيها وبلغت قيمة الزيادة في عيار 24 نحو 29 جنيها، بينما قفز الجنيه الذهب 200 جنيه ووصل إلى مستوى 20880 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الأثنين 13 نوفمبر 2023

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2983 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2610 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بـ2237 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 20880 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 1% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي يوم السبت الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.7% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.