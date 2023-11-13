ads
الإثنين 13 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأثنين 13 نوفمبر 2023.. وعيار 21 بـ2610 جنيهات

الذهب
الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023، بالأسواق المحلية، حيث ثبت سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر والوطن العربي، عند مستوى 2610 جنيهات.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعا كبيرا على مدار التعاملات اليومية أمس الأحد 12 نوفمبر، بأسواق الصاغة، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 نحو 25 جنيها وبلغت قيمة الزيادة في عيار 24 نحو 29 جنيها، بينما قفز الجنيه الذهب 200 جنيه ووصل إلى مستوى 20880 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الأثنين 13 نوفمبر 2023

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2983 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2610 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بـ2237 جنيها.

 

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 20880 جنيها.

 

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 1% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي يوم السبت الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.7% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

الذهب سعر أسعار الذهب عيار 21 التعاملات