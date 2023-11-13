"مهندسين الدقهلية" أول نقابة مهنية مصرية تصل مساعداتها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعلنت نقابة المهندسين بالدقهلية، عبور أولى شاحنات النقابة معبر رفح والمحملة بـ25 طنا من المساعدات المقدمة من مهندسى الدقهلية إلى الشعب الفلسطيني فى محنته العصيبة لتصبح أول نقابة مهنية تصل مساعدتها مباشرة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة وقد كتب علي الشاحنة من مهندسى الدقهلية الي فلسطين الحبيبة انتم في القلب والنصر لنا .

وأضافت النقابة فى بيان لها اليوم الاثنين، أن هذه الشاحنة تعد أولى الشاحنات فى قافلة مفتوحة تعدها نقابة المهندسين بالدقهلية دعما الى الاراضى الفلسطينية.

ومن جانبه أفاد المهندس إبراهيم حسانين نقيب مهندسى الدقهلية، بأن هذه الشاحنة هي أقل رسالة دعم الى الاخوة في فلسطين ضد المحتل الصهيوني وتقدم بالشكر الى من تقدموا بالمساعدات من المهندسين والمواطنين والشركات والمصانع ومؤسسات المجتمع المدنى على ثقتهم بمجلس نقابة المهندسين بالدقهلية وان ما تم جمعه من تبرعات فى الشاحنه الاولى يدل على التواصل الدائم والبناء بين مجلس النقابة ومهندسى الدقهلية من جهة وبين مجلس النقابة ومؤسسات المجتمع المدنى والشركات والمصانع من جهة أخرى وأن نقابة المهندسين بالدقهلية رسالتها واضحة وهى دعم الشعب الفلسطيني ضد المحتل الصهيوني .

وأضاف المهندس رضا الشافعى عضو مجلس الشيوخ المصرى والمستشار الفنى لنقابة المهندسين بالدقهلية بأن شاحنة المساعدات المقدمة من مهندسى الدقهلية الى فلسطين الابية هى رسالة واضحة من مهندسى الدقهلية برفضهم الاحتلال الصهيوني ووجوده على الاراضى الفلسطينية وأنه مهما طال الزمن فان الاحتلال إلى زوال وأن ما يقوم به المحتل الصهيونى هى مجازر إبادة جماعية للشعب الفلسطينيى يجب أن تتوقف وأن ما يحدث من استهداف للمستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية يدل على بشاعة العدوان وصمت المجتمع الدولى يدل على تخاذله وانه يكيل بمكيالين.

وأوضح ان نقابة المهندسين بالدقهلية ستستمر فى تقديم المساعدات العينية التى يتم تجميعها الى الشعب الفلسطيني فى محنته العصيبه وتقدم المهندس رضا الشافعى بالشكر والتقدير الى جهات الدولة المختلفة التى سهلت ودعمت وصول مساعدات مهندسى الدقهلية الى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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