"التنمية الثقافية" يناقش الملف الجامعي لعميد الأدب العربي الأحد المقبل

ينظم منتدى ثقافة وإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، لقاء مع الدكتور جيهان عمران حول الملف الجامعي لعميد الأدب العربي، بمناسبة نصف قرن على رحيل الدكتور طه حسين.

ويدير اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر، ذلك بمركز الأبداع الفني، الأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري.

وفى سياق آخر يواصل الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الصندوق، فعاليات الدورة 16 لملتقى الأقصر الدولى للتصوير، عبر تنظيم فعاليات ندوات متنوعة بحضور نجوم الفن التشكيلي من حول مصر والعالم أجمع، لمناقشة تجاربهم الفنية ولوحاتهم المختلفة.