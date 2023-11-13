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الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكلف بتكثيف الحملات اليومية للرقابة على الأسواق

تحسين منظومة النظافة ورفع الإشغالات

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
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كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة المعنية بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومحال الجزارة وبيع الدواجن لضبط الأسعار، وضمان إتاحة السلع للمواطنين وبالسعر والجودة المطلوبة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجار المحتكرين بالتنسيق مع مباحث ومديريات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.
 

كما كلف نور الدين مع تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات اليومية وإزالة المخالفات من نهر الطريق لتسهيل حركة المرور ورفع مخلفات ونواتج الأمطار واستمرار صيانة صفايات الأمطار وتطهير بيارات الصرف الصحي، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
 

كما كلف أيضا بمتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف، وخاصة طلاب المدارس والجامعات من الساعات الأولي من صباح كل يوم وحتى العودة بمراكز ومدن المحافظة، والمرور على المرافق، وتحسين منظومة الإنارة العامة، وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً، ومتابعة عمل المراكز التكنولوجية وما تقدمه من خدمات للمواطنين، وسرعة الإستجابة لهم، وإيجاد الحلول العاجلة لطلباتهم، والربط مع غرفة العمليات والأزمات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة وتلقى بلاغات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم 0473220792 من التليفون الأرضي والمحمول، وبالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة.

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