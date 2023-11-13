بالرقم القومي.. رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024

تعلن مديرية أمن البحيرة، اليوم الاثنين، قرعة الحج الإلكترونية لعام 1445هـ/ 2024، وذلك بقاعة المؤتمرات بمجمع دمنهور الثقافي، بحضور المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية.

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024 محافظة البحيرة

أولًا: عليك تسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني لبوابة الحج المصرية.

ثانيًا: ثم عليك النقر علي أيقونة "الاستعلام عن نتيجة القرعة".

ثالثًا: ثم عليك القيام بإدخال الرقم القومي ورقم المصنع.

رابعًا: ثم أدخل كود التحقق.

خامسًا: ثم القيام بالضغط على زر "البحث".

سادسًا: الإنتظار حتي تظهر النتيجة أمامك.

قرعة الحج 2024

وأعلنت وزارة الداخلية، عن جدول إعلان نتيجة قرعة الحج لعام 2024-1445 في جميع المحافظات، حيث ستعلن من خلال مديريات الأمن من خلال المواعيد التالية:

الاثنين 13 نوفمبر: البحيرة، وأسوان، وبني سويف، وبورسعيد، والغربية، وجنوب سيناء.

الثلاثاء 14 نوفمبر: الفيوم، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، والمنوفية، والإسماعيلة.

الأربعاء 15 نوفمبر: الأقصر، وأسيوط، والبحر الأحمر، والسويس.

الخميس 16 نوفمبر: شمال سيناء، وقنا، وسوهاج.

وكشفت وزارة الداخلية، خلال بيان لها، أنه فور إعلان نتيجة قرعة الحج يتوجه الفائزين بالقرعة لسداد تكلفة حج القرعة 2024 وقيمة التذكرة والفندق، حيث يتم السداد في أي بنك من البنوك الوطنية بعد معرفة نتيجة الحج، مع الالتزام بسداد أي تكاليف إضافية للمسار الإلكتروني والتي قد تفرضها السلطات السعودية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2024

وحددت وزارة الداخلية، الأوراق المطلوبة للراغبين في التقديم في قرعة الحج 2024 في محافظة البحيرة، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الداخلية كالتالي: