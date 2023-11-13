الرئيس الأمريكى يعزى فى ضحايا تحطم طائرة عسكرية شرق البحر المتوسط

عبر الرئيس الأمريكى جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن ببالغ الحزن والأسى عن خالص تعازيهما فى مقتل 5 من أفراد الخدمة الأمريكية إثر تحطم طائرتهم شرق البحر المتوسط.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين، "نحزن أنا وجيل على فقدان 5 من أفراد الخدمة الأمريكية الذين لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرتهم في البحر المتوسط خلال مهمة تدريبية روتينية"، وأضاف "أعضاء خدمتنا يضعون حياتهم على المحك من أجل بلدنا يوميا ويخاطرون عن طيب خاطر للحفاظ على سلامة وأمن الشعب الأمريكي".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا "شجاعتهم اليومية ونكران الذات هي شهادة دائمة على ما هو الأفضل في أمتنا، وأنا وجيل نصلي من أجل العائلات والأصدقاء الذين فقدوا أحد أحبائهم - قطعة من روحهم، وأمتنا بأكملها تشاركهم حزنهم"، واختتم البيان "عندما نتوقف لتكريم قدامى المحاربين في أمتنا، نجدد الالتزام المقدس الذي نتحمله تجاه أولئك الذين يتطوعون لخدمة أمتنا وكذلك أسرهم ومقدمي الرعاية والناجين، ونصلي من أجل عائلات جميع محاربينا الذين سقطوا اليوم وكل يوم".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت الليلة الماضية مقتل 5 جنود أمريكيين بعد تعرض طائرتهم لحادث مؤسف وتحطمها شرق البحر المتوسط.

وذكرت القيادة الأمريكية الأوروبية، في بيان مقتضب، أن الحادث وقع "أثناء مهمة روتينية للتزود بالوقود جوا في إطار التدريب العسكري"، ولقى جميع من كانوا على متن الطائرة حتفهم، وأكد بيان سابق من القيادة أنه لا توجد مؤشرات على نشاط عدائي بشأن تحطم الطائرة.