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الأحد 12 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غلق وتشميع مركز طبي بدون ترخيص بالعياط يديره طالب بمعهد التمريض

ضبط مركز طبي يدار
ضبط مركز طبي يدار بدون ترخيص
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تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالجيزة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة العياط من ضبط مركز طبى يدار بدون ترخيص وبدون أطباء بالعياط، ويعد المركز عباره عن 2 دور بأحد العمارات الاول فوق الارضى والثانى فوق الارضى عبارة عن استقبال طوارئ حضانات و غرفة عمليات و مخزن أدوية خاصة بالعمليات وغرف إقامة سراير غرفة كشف للمرضى. 

ونمكنت الحملة من غلق وتشميع مركز طبى يدار بدون ترخيص وبدون أطباء بالعياط يديره طالب بمعهد التمريض ،وجاء ذلك بناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  والدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ويعد مدير المركز طالب بمعهد تمريض تمت الضبط برئاسة  محمود مدينة رئيس مركز ومدينة العياط وايمن حجازي سكرتير عام مركز ومدينة العياط وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالجيزة ومجموعة العمل المرافقة.


 

غلق وتشميع مركز طبى غلق وتشميع مركز طبى يدار بدون ترخيص ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجيزة