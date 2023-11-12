ماذا دار بين وزير التربية والتعليم وطالب دمياط النابغة؟

استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، الطالب يحيى عبدالناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية دمياط، لتكريمه لنبوغه العلمى، والتحاقه للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط.

وأكد الدكتور رضا حجازى، خلال استقباله الطالب، أن الدولة حريصة على رعاية النابغين ودعم الطلاب المتفوقين علمياً في مختلف المجالات، وتحفيز ذوي المهارات والقدرات الخاصة؛ وذلك لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي، والارتقاء بمستوى الطلاب بما يواكب المعايير الدولية، مؤكدا أن الاستثمار في هذه المواهب الفريدة يمثل خير استثمار في رأس المال البشري.

وهنأ الدكتور رضا حجازي الطالب بهذا التفوق والنبوغ العلمى، كما أشاد بأسرته التي حرصت على تقديم كل ما لديها لحث الطالب يحيي على تحقيق هذه الدرجة من التفوق والنبوغ، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على استكمال كافة الإجراءات الإدارية لإلحاقه بكلية العلوم.

ووجه الوزير الطالب يحيى باستكمال مسيرته العلمية على نفس المنهاج والتفوق، متمنيا له المزيد من التقدم والنجاح وأن يرفع شأن وطنه عاليا، كما أهداه الوزير درع الوزارة تشجيعا له لمواصلة تفوقه ونبوغه العلمى.

هنأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الطالب النابغ يحيى عبد الناصر محمد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، بعد موافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى جلسة المجلس المنعقدة امس للدراسة بكلية العلوم جامعة دمياط، نظرًا لنبوغه العلمى.

وهنأت " المحافظ " أيضًا أسرة الطالب ، مؤكدة أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تهتم بملف رعاية النابغين والشباب المتفوق علميا ودعم الباحثين..

هذا ويشار إلى أن مجلس الوزراء قد قرر أيضًا عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج النابغين فى جامعة زويل ، كما تقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسى حتى يصبح فى المكانة العلمية التى يستحقها ، ويأتي ذلك فى ضوء ما قامت به وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من اجراء اختبار قدرات دولى للطفل " IQ Test" ، وخوض الطالب اختبارات القبول بمدينة زويل كما خضع لاختبارات لتحديد مستوى اللغة الانجليزية وحصوله على مستوى ممتاز مما يؤهله للدراسة بالجامعة دون الحاجة لمقررات تمهيدية فى اللغة الإنجليزية واجتاز المقابلة بنجاح.