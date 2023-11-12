ضبط مركز طبي يديره طالب وطالبة بدون ترخيص في العمرانية| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع مديرية الصحة العلاج الحر والحي، من ضبط مركز طبي يدار بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة مفادها تواجد مركز طبي يدار بدون ترخيص بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وبالتنسيق مع حي العمرانية ومديرية الصحة بالجيزة "العلاج الحر" تمت مداهمة المركز، وتبين أنه مركز طبى بدون ترخيص يديرة طالبين طب وتمريض، والمركز عبارة حضانات، وغرفة كشف، عمليات، غرف إقامه، وتم مصادرة محتويات وتشميع المركز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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