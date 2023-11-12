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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط مركز طبي يديره طالب وطالبة بدون ترخيص في العمرانية| صور

المركز الطبي
المركز الطبي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع مديرية الصحة العلاج الحر والحي، من ضبط مركز طبي يدار بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة مفادها تواجد مركز طبي يدار بدون ترخيص بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وبالتنسيق مع حي العمرانية ومديرية الصحة بالجيزة "العلاج الحر" تمت مداهمة المركز، وتبين أنه مركز طبى بدون ترخيص يديرة طالبين طب وتمريض، والمركز عبارة حضانات، وغرفة كشف، عمليات، غرف إقامه، وتم مصادرة محتويات وتشميع المركز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أجهزة الأمن العلاج الحر بمديرية أمن الجيزة بدون ترخيص حي العمرانيه ضبط مركز طبي طالب وطالبة قسم شرطة العمرانية مديرية الصحة بالجيزة مديرية امن الجيزة