غدًا.. حفل لتكريم أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم من حفظة القرآن الكريم

يقيم نادى مستشارى النيابة الادارية برئاسة المستشار عبدالروؤف موسى، غدا الاثنين، حفلا لتكريم اعضاء النيابة الإدارية، وأسرهم من حفظة القران الكريم.

يقام الحفل تحت رعاية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية، وبحضور الدكتور مُحمد مختار جُمعة وزير الاوقاف، والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، والدكتور سلامة جمعة رئيس جامعة الازهر والدكتور احمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء وأعضاء المجلس الاعلي للنيابة الادارية ولفيف من قيادات النيابة الإدارية وأعضائها.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الحفل يأتي كتقليد سنوى تقيمه اللجنة العلمية والثقافية بنادى النيابة الادارية لتكريم حفظة القرآن الكريم من أعضاء النيابة الادارية وذويهم.