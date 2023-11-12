وزير خارجية السعودية يؤكد أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف العدوان والتهجير القسري للفلسطينيين

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره في وقف هجمات الاحتلال الإسرائيلي والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.

وأعرب الأمير فيصل بن فرحان عن بالغ قلقه حيال استمرار الكارثة الإنسانية في غزة، مشددا على ضرورة وضع آليات فعّالة لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة حماية المدنيين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

من جهة أخرى، استقبل الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والإيفواريين في الخارج كاكو هواجا ليون أدوم، حيث استعرضا العلاقات المتطورة بين المملكة وكوت ديفوار وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

عقب ذلك، وقّع الوزيران على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة وكوت ديفوار، وذلك لتكثيف التنسيق والتعاون المشترك بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين.