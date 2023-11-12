صلاح يلاحق «هالاند» في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

أحرز الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، هدفين خلال مواجهة فريقه أمام برينتفورد، اليوم، على ملعب أنفيلد في إطار منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهدفيه اليوم، حل صلاح في المركز الثاني في ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 10 أهداف، ليلاحق النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الذي يحتل الصدارة برصيد 11 هدفا.

جاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 11 هدفا

2- محمد صلاح - ليفربول - 10 أهداف

3- سون هيونج مين - توتنهام - 8 أهداف

4- كالوم ويلسون - نيوكاسل يونايتد- 7 أهداف

5- جارود بوين - ويستهام يونايتد - 7 أهداف

ويمتلك الفرعون في جعبته 200 هدف في البريميرليج، حيث سجل 198 هدفا بقميص الريدز فيما أحرز هدفين بقميص تشيلسي، وبات ثالث لاعب يسجل أهدافا أو يصنع فى 15 مباراة متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي، خلف كل من آلان شيرار (18 مباراة)، تيرى هنرى (17 مباراة).

ولعب صلاح 11 مباراة مع الريدز في الدوري الإنجليزي وتمكن خلالها من صناعة 11 فرصة محققة، كما سجل 10 أهداف وصنع 4 أخرى.

