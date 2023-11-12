بسبب الأمطار.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

لقي شخص مصرعه واصابة 4 أشخاص آخرين منذ قليل، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق قرية حنس بالقرب من كشك مرور سنورس بمحافظة الفيوم بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ووجود متوفي وعدد من المصابين.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلى مكان الحادث الذي تبين وقوعه بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين بسبب تساقط الأمطار؛ مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين.

وتم نقل الجثه إلى مشرحه مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق ونقل المصابين الي المستشفي نفسه لتلقي العلاج وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المختصة التي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.