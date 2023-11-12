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الأحد 12 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع في ختام التعاملات المسائية

سعر الذهب
سعر الذهب
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ارتفع سعر جرام الذهب بصورة طفيفة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد بقيمة 5 جنيهات على مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة داخل محلات الصاغة، بالمقارنة بسعر أمس السبت.
وسجل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 1723 جنيه للبيع و 1730 جنيه للشراء و عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2585 جنيه للبيع و 2595 جنيه للشراء .
ووصل سعر عيار 24 الأعلي قيمة نحو 2954 جنيه للبيع و 2966 جنيه للشراء و عيار 18 نحو 2216 جنيه للبيع و 2224 جنيه للشراء.
سجل سعر أوقية الذهب نحو 91.9 ألف جنيه للبيع و 92.234 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب نحو 2.954 مليون جنيه للبيع و 2.965 مليون جنيه للشراء.
وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 20.7 ألف جنيه للبيع و 20.8 ألف جنيه للشراء.

 

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