أسعار الذهب ترتفع في ختام التعاملات المسائية

ارتفع سعر جرام الذهب بصورة طفيفة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد بقيمة 5 جنيهات على مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة داخل محلات الصاغة، بالمقارنة بسعر أمس السبت.

وسجل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 1723 جنيه للبيع و 1730 جنيه للشراء و عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2585 جنيه للبيع و 2595 جنيه للشراء .

ووصل سعر عيار 24 الأعلي قيمة نحو 2954 جنيه للبيع و 2966 جنيه للشراء و عيار 18 نحو 2216 جنيه للبيع و 2224 جنيه للشراء.

سجل سعر أوقية الذهب نحو 91.9 ألف جنيه للبيع و 92.234 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب نحو 2.954 مليون جنيه للبيع و 2.965 مليون جنيه للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 20.7 ألف جنيه للبيع و 20.8 ألف جنيه للشراء.