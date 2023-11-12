"القاهرة الإخبارية" ترصد القصة الكاملة لاستهداف قاعدة حرير الأمريكية بالعراق بطائرة مسيرة

قالت هبة التميمي مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن قاعدة الحرير العسكرية التي توجد فيها القوات الأمريكية، تعرضت للكثير من الأضرار نتيجة استهدافها بطائرة مسيرة، في مسلسل لاستهداف القواعد التي بها قوات أمريكية.

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أن ما تسمي نفسها مقاومة في العراق، أعلنت عن استمرار استهداف هذه القواعد ردا على القصف الإسرائيلي في غزة، دون توضيح لكيفية الاستهداف.

وتابعت أن هذه الاستهدافات تحمل الحكومة العراقية مسؤولية كبيرة، وتوصل رسائل بأن الأمن غير مستقر في العراق، ويحرج الحكومة العراقية التي لم تتخذ موقفا ضد هذه الفصائل، وفي الوقت نفسه لا تستفيد هذه الفصائل شيئا سوى الإعلان عن وجودها فقط.

وأوضحت أن هذه الفصائل إذا لم توقف هذه الاستهدافات ستضطر القوات الأمريكية للرد، وهذا لا تريده الحكومة العراقية ولا تريده القوات الأمريكية، بخاصة أن العالم يحاول ألا يتم التوسع في رقعة الصراع على خلفية العدوان الإسرائيلي في غزة.



