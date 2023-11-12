إزالة 243 حالة إشغال وتعدٍ في حملة مكبرة بحي الدقي

قاد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقي، والمقدم محمد قاسم، رئيس مكتب مرافق الدقي ومباحث المرافق، فجر اليوم الأحد، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام في شارعي "المساحة ومحي الدين أبو العز".

وخلال الحملة، تم رصد مخالفة انتظار عدد 3 درجات نارية على الرصيف، وتم تحرير محضر للمخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وتحقيق الانضباط في الشارع.

كما قام رئيس الحي برفع إشغالات بعض الأكشاك التي تجاوزت المساحة المخصصة لها، وتم تحرير غرامات للمخالفين لاحتلال الأرصفة المخصصة للمشاة، كما تم رفع جميع الحواجز التي تشغل الطريق العام، وتم تحرير محاضر للمخالفين.

كما تم رفع إشغالات الكافيهات في خط سير الحملة من شارعي المساحة ومحي الدين أبو العز، وقد بلغ إجمالي المضبوطات 243 حالة، وتم التحفظ عليها بمخازن الحي.