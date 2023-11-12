تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بالفيوم لجلسة 5 يناير

قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بمركز أبشواى بالفيوم، لجلسة الخامس من يناير المقبل وذلك لعدم وصول تقرير الطب الشرعي وأيضا سماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار أدهم ابو ذكري رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين ماركو سمير، ومحمد العناني، وعمر سالم، وكيل نيابه هشام سمير وأمانه سر محمود ربيع وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.



تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم، أخطارا بالحادث من العميد أسامة أبوطالب مأمور مركز أبشواى، بلاغًا من مأمور قسم شرطة ابشواي بورود إخطارًا من مستشفى الفيوم العام بوصول شخص بحالة حرجة وبه عدة طعنات نافذة، وظل تحت الملاحظة والعلاج لمدة 15 يوما، إلا أنه لفظ أنفاسه أمس ليلاقى ربه.

كانت قد أصدرت نيابة أبشواى تصريح بدفن جثمان سائق توك توك بقرية النصارية التابعة لمركز أبشواى، الذى لقى مصرعه متأثرا بجراحه عقب تعرضه لحادث سرقة التوك التوك الذي يعمل عليه للحصول على قوت يومه، حيث أقدم الجناة على طعنه عدة طعنات نافذة ونقل على إثرها إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج، لكنه توفى بعد أسبوعين من دخوله المستشفى العام للعلاج.



وتبين من التحريات والبحث بمعرفة الرائد أنور المصري رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي، أن المجنى عليه يدعى عادل إمام (32 سنة )، فوجئ ببعض الشباب يطلبون منه توصيلهم إلى إحدى القرى بالتوك توك الخاص به، وفى الطريق وبالقرب من الزراعات طلبوا منه النزول من التوك توك وحاولوا سرقته بالقوة الجبرية وتحت تهديد السلاح لكنه تصدى لهم وقاومهم للدفاع عن لقمة عيشه، فانهالوا عليه طعنا بالمطاوى، وتمكنوا من سرقة التوك توك الخاص به وفروا هاربين، بعد أن تركوه غارقًا فى دمائه على جانبى الطريق العام.