جرائم ضد الإنسانية تلاحق الاحتلال الإسرائيلي| دعوات دولية لفتح تحقيق حول «المقابر الجماعية» في غزة.. 35 ألف شهيد في القطاع حتى الآن.. ومرصد حقوقي يوثق 120 مقبرة

قبل أيام عثرت قوات الدفاع المدني في قطاع غزة على مقبرة جماعية جديدة داخل مجمع الشفاء الطبي، تم انتشال عشرات الجثث من المقبرة الثالثة التي يتم اكتشافها داخل المجمع الطبي، والتي رفعت عدد المقابر الجماعية التي تم اكتشافها على مدى الأيام القليلة الماضية إلى 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات والمجمعات الطبية.

وبحسب المركز الإعلامي الفلسطيني فقد انتشلت الأطقم الطبية 49 جثة على الأقل من المقبرة الأخيرة، علما أنه تم انتشال 520 جثة من هذه المقابر حتى الآن، من 7 مقابر جماعية تم العثور عليها داخل المستشفيات، وهي: "مستشفى كمال عدوان، و3 في مجمع الشفاء الطبي، ومثلها في مجمع ناصر الطبي"، وذلك في ظل عملية عدوان ممنهجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تستهدف مستشفيات غزة منذ بدء العدوان على القطاع.

المقابر الجماعية في غزة تثير مخاوف العالم

ومع تكرار اكتشاف المقابر الجماعية في مستشفيات قطاع غزة خرجت العديد من الدعوات الدولية للمطالبة بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، والوقف الفوري للحرب، وإجراء تحقيق دولي شفاف حول هذه الجرائم التي تعد جرائم حرب وعار يلاحق قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي آخر هذه الدعوات، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، عن القلق البالغ بشأن التقارير التي تُفيد باكتشاف مقابر جماعية داخل وحول مجمعي ناصر والشفاء الطبيين في غزة، حيث دُفنت عدة مئات من الجثث، منها جثث نساء وأطفال وكبار في السن.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي ودعوا إلى السماح للمحققين بالوصول بدون عوائق إلى جميع مواقع المقابر الجماعية في غزة لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة للتحقق من الملابسات.

وكرر أعضاء مجلس الأمن الدولي مطالبتهم بأن تمتثل جميع الأطراف بشكل صارم لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد الأعضاء أهمية السماح للأسر بمعرفة مصير ومكان أقاربهم المفقودين بما يتماشى مع القانون الدولي. وشددوا على حتمية أن تنفذ كل الأطراف بشكل فوري وكامل قرارات مجلس الأمن أرقام 2728 و2720 و2712.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد قال إن بعض مستشفيات غزة أصبحت تشبه المقابر. وأشار إلى تقارير اكتشاف مقابر جماعية في مجمع مستشفى الشفاء شمال غزة، ومجمع ناصر الطبي في خان يونس بالجنوب.

وقال إن هناك روايات متضاربة حول العديد من هذه المقابر الجماعية، بما في ذلك مزاعم خطيرة بأن بعض من دُفنوا بها قتلوا بشكل غير قانوني. وأضاف: "من الضروري أن يُسمح للمحققين الدوليين المستقلين، ذوي الخبرة في الاستدلال العلمي الجنائي، بالوصول فورا إلى مواقع هذه المقابر الجماعية، لتحديد الظروف بالضبط التي فقد فيها مئات الفلسطينيين أرواحهم ودفنوا أو أعيد دفنهم".

غزة.. مقابر جماعية في كل مكان

وفي نوفمبر الماضي، دفنت طواقم مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، نحو 100 جثمان لفلسطينيين أصيبوا جراء القصف الإسرائيلي ولفظوا أنفاسهم الأخيرة داخل المستشفى، بحسب تصريح سابق لمدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع منير البرش، كما حفرت عائلات فلسطينية نازحة قبورا عشوائية لأفرادها، الذين "استشهدوا جراء الاعتداء الإسرائيلي على المجمع".

وفي ديسمبر 2023، وثقت وسائل إعلام عالمية إنشاء مقبرة جماعية في ساحة سوق مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، وبين أزقته، وفقا لوكالة "الأناضول" للأنباء.

120 مقبرة جماعية عشوائية في قطاع غزة

وبحسب أحدث تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فقد جرى توثيق أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية في محافظات قطاع غزة لدفن ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال التقرير الصادر في يناير الماضي، إن سكان قطاع غزة لجأوا لإنشاء مقابر جماعية عشوائية في الأحياء السكنية وأفنية المنازل والطرقات وصالات الأفراح والملاعب الرياضية، في ظل صعوبة الوصول للمقابر الرئيسية والمنتظمة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، وذكر التقرير أن إسرائيل ارتكبت منذ بداية عمليات الإبادة بغزة كما كبيرا من جرائم القتل الجماعي المنتظم".

وفي هذا الشأن، قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "وثقنا أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية دفن فيها 3 أفراد فأكثر من أبناء العوائل المستهدفة"، وأوضح أن العائلات لجأت لهذا الخيار في ظل "استحالة الوصول للمقابر الرئيسية بفعل تقطيع الطرق وتدمير البنى التحتية وعمليات الاستهداف المستمرة".

ولفت مدير المرصد إلى أن "عمليات الدفن تواجه صعوبة كبيرة نتيجة فقدان معظم أو كافة أفراد العائلة بالتالي لا يمكن القيام بإجراءات الدفن، فيما يضاف لذلك صعوبة استقبال المستشفيات لحالات الوفاة خاصة مع توقف عملياتها في مدينة غزة والشمال".

مستشفيات غزة خارج الخدمة بالكامل

وقبل ساعات قليلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية توقف معظم مستشفيات قطاع غزة عن تقديم الخدمات الطبية باستثناء مستشفيات الأوروبي شرق خان يونس وشهداء الأقصى بمدينة دير البلح التي من المرجح أن تتوقف أيضًا خلال الساعات القادمة بسبب نفاذ الوقود والأدوية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق معبر رفح البري وكرم أبو سالم التجاري، واجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34971 شهيدا و78641 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023، في آخر إحصاء للشهداء ظهر اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان لها صباح اليوم السبت، إن الوضع الصحي في مدينة رفح انهار بالكامل في ظل اجتياح قوات الاحتلال للمدينة والقصف المكثف عليها، مما شل قدرة الأطقم الطبية عن انتشال الشهداء والجرحى، لافتة النظر إلى أن مدينة رفح يتعرض وسطها وغربها لقصف متواصل طال عشرات المنازل والأبراج.

وعلى صعيد متصل، أشارت الصحة الفلسطينية أن الأطقم الطبية أنهكت واستنزفت في ظل العدد الكبير من الشهداء والجرحى والمرضى، وعدم القدرة على استيعاب نحو نصف مليون مريض وجريح بحاجة عاجلة للعلاج، مؤكدة استشهاد العديد من الجرحى خلال الأيام الخمسة الماضية، بسبب مواصلة الاحتلال الإسرائيلي اجتياح معبر رفح البري وتوقفه عن العمل.