تداول 26 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 26000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 784 شاحنة و60 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 302 شاحنة و50 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 20000 طن بضائع، 482 شاحنة و10 سيارة.

و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية1 بينما تغادر العبارة امل ، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين الحرية1 وبوسيدون اكسبريس .

و شهد ميناء نويبع تداول 3350 طن بضائع و310 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين، بريدج، اور وايلة.

كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة SUN TORIS علي متنها 2100 طن مادة بروبيلين قادمة من الامارات وغادرت السفينة HONIEST 1 وعلي متنها 10000 طن دقيق تصدير الي اليمن . والسفينة النوي اكسبريس متجهة الي جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانيها.

