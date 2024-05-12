رئيس الوزراء: مصر تواجه مخاطر خارجية تؤثر على اقتصادها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يثق في الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، لتحقيق نمو الاقتصاد بشكل مستدام، مشيرًا إلى أن الخطر الأساسي يأتي من الخارج، وما يحدث الآن في المنطقة من حولنا، والتوترات الجوسياسية تمثل المخاطر الأساسية على الاقتصاد المصري.

وأضاف خلال فعاليات مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، اليوم الأحد: "نتمنى تهدأ الوضع والنزاعات والحروب، لأن ما حدث في غزة له أثر على البحر الأحمر، والعالم أجمع يعاني من التكلفة الخاصة بالتجارة والتأمين والنقل، كما أن هذه التداعيات نتج عنها انخفاض موارد قناة السويس من العملة الأجنبية".

وأردف: "كل هذه صدامات خارجية لسنا مسؤلين عنها، نتمنى الأزمة تهدأ قليلًا خلال هذا العام، لنمضي قدمًا".

وأشار إلى تأثير تغيير المناخ، أيضًا على الاقتصاد، منوهًا أن الحكومة المصرية تبدأ بمبادرات وطنية ومنصات وطنية تركز على الأمور المعنية بالطاقة والغذاء، ومنها مبادرة نوفي، كما تعمل الحكومة مع شركاء عن قرب لتخطي مخاطر الاحتباس الحراري.