الفرار إلى المجهول.. آلة القتل الإسرائيلية لا ترحم النساء والأطفال في غزة (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا تحت عنوان "الفرار من الموت إلى المجهول.. آلة القتل الإسرائيلية لا ترحم النساء والأطفال في غزة".

"الفرار من الموت إلى المجهول".. سكان مدنيون ضاقت عليهم الأرض بحصار دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي وامتلأت السماء بالصواريخ والقنابل، وأجبروا على التهجير القسري، ربما للمرة الثالثة أو أكثر في رحلة للبحث فقط عن الأمان.

سكان مدينة رفح الفلسطينية جمعوا متعلقاتهم وغادروا هربا من خطط جيش الاحتلال واقتحام المدينة التي تعد آخر نقطة في قطاع غزة لم يتم تدميرها، وأكد الجميعُ أن القذائف تتطاير شرقا وغربا وتقترب من قلب المدينة.

الألم يعتصر قلوبهم والخوفُ يظهر في أعينهم من مجهول ينتظرهم بعد الهروب من مناطق القطاع إلى رفح الفلسطينية، يعيشون دون طعام أو ماء أو حتى نوم.

