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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الدفاعات الأوكرانية تدمر خمس طائرات استطلاع روسية في خيرسون وميكوليف

طائرة استطلاع
طائرة استطلاع
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 أفادت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، أن دفاعاتها نجحت في تدمير خمس طائرات استطلاع روسية في منطقتي خيرسون وميكوليف خلال ليل أمس.
ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان القوات القول: "خلال اليوم الماضي، دمرت وحدات الدفاع الجوي في جنوب أوكرانيا خمس طائرات استطلاع روسية بدون طيار - أربع طائرات في خيرسون وطائرة أورلان-10 في ميكولايف".
كما وردت تقارير تفيد بأن متخصصين في خدمة المتفجرات في كييف قاموا بتحييد طائرة روسية بدون طيار في منطقة خيرسون.

خيرسون طائرات استطلاع ميكوليف