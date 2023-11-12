"اعترافات زوجية" في مسرح الطليعة

تشهد قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة، في السابعة مساء اليوم الأحد، العرض المسرحي "اعترافات زوجية"، أولى عروض برنامج "المعهد العالي للفنون المسرحية في الطليعة"، الذي يستمر حتى الخميس المقبل، الموافق 16 نوفمبر الجاري.

"اعترافات زوجية" من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية - أكاديمية الفنون قسم الدراسات العليا - شعبة الإخراج الدرامي، وهي مسرحية قصيرة من فصل واحد، وتخلو من الأحداث الكثيرة ولا توجد شخصيات كثيرة نهائيًا، لكنها لا تخلو من العمق النفسي والفلسفي.

تدور أحداث المسرحية حول زوجة تحاول مساعدة زوجها الذي فقد الذاكرة، وتتطور علاقتهم بفضل الصراحة والوضوح بسبب الحوار الذي دار بينهما، ذلك الحوار الذي يجب أن يحدث بين أي زوجين!

يشارك في بطولة العمل: نغم صالح، ومحمد الأباصيري، ومن تأليف إيريك إيمانويل شميت، وإخراج محمد الأباصيري.

ويأتي العرض في إطار التعاون بين البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة.

ومن المقرر أن تستضيف فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرك 5 عروض مسرحية لطلاب قسم الإخراج بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وإشراف عميد المعهد الدكتور أيمن الشيوي، وذلك في الفترة من 12 حتى 30 نوفمبر الجاري.