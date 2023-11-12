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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العمليات المشتركة في العراق: مقتل خلية إرهابية شمالي وادي الثرثار

القوات العراقية
القوات العراقية
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الأحد مقتل خلية إرهابية شمالي وادي الثرثار.

وذكر بيان للقيادة أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية "أن القطاعات الأمنية تواصل تنفيذ عملياتها النوعية في ملاحقة العناصر الإرهابية وذلك بإشراف مباشر من قبل قائد عمليات صلاح الدين ومتابعة قيادة العمليات المشتركة، حيث نفذت قيادة عمليات صلاح الدين بالتنسيق مع قيادة القوات البرية عملية مباغتة أسفرت عن قتل خلية إرهابية مكونة من أربعة عناصر إرهابية اثنان منهم كانا يرتديان أحزمة ناسفة شمالي وادي الثرثار ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

وأشار البيان إلى أن "هذه العملية أسفرت عن استشهاد أحد عناصر القوات الأمنية من الفوج الأول لواء 91 ضمن قاطع منطقة وادي العبرة، وذلك بعد التصدي لأحد الانتحاريين والإجهاز عليه"، منوهة بأن العملية جاءت بإسناد من القوة الجوية التي أدت دورها بشجاعة.

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