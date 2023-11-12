أعلن ستيف كوبر المدير الفنى لفريق نوتينجهام فورست، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وست هام يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق نوتينجهام كالتالى:
حراسة المرمى: اوديسياس فلاشوديموس.
خط الدفاع: أولا أينا، موسى نياخات، موريلو، هاري توفولو.
خط الوسط: ابراهيم سنغاري، أوريل مانجالا، نيكولاس دومينغيز.
خط الهجوم: مورغان جيبس وايت، تايوو اونيى، أنتوني إيلانجا.
ويحتل فريق وست هام يونايتد المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة، بينما يحتل فريق نوتينجهام فوريست المركز الـ 15 برصيد 13 نقطة.
البوابة سبورت
الدورى الإنجليزى.. تشكيل هجومى لنوتينجهام لمواجهة وست هام
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أعلن ستيف كوبر المدير الفنى لفريق نوتينجهام فورست، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وست هام يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
أعلن ستيف كوبر المدير الفنى لفريق نوتينجهام فورست، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وست هام يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.