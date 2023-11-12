الدورى الإنجليزى.. تشكيل هجومى لنوتينجهام لمواجهة وست هام

أعلن ستيف كوبر المدير الفنى لفريق نوتينجهام فورست، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وست هام يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



وجاء تشكيل فريق نوتينجهام كالتالى:

حراسة المرمى: اوديسياس فلاشوديموس.

خط الدفاع: أولا أينا، موسى نياخات، موريلو، هاري توفولو.

خط الوسط: ابراهيم سنغاري، أوريل مانجالا، نيكولاس دومينغيز.

خط الهجوم: مورغان جيبس وايت، تايوو اونيى، أنتوني إيلانجا.



ويحتل فريق وست هام يونايتد المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة، بينما يحتل فريق نوتينجهام فوريست المركز الـ 15 برصيد 13 نقطة.