الجمعة.. اتحاد الغوص والإنقاذ يعقد اجتماع الجمعية العمومية

يعقد الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، برئاسة كابتن سامح الشاذلي، اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر الجاري بمقر الاتحاد، وسط مظاهرة حب ودعم للرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وصرح كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين العربي والمصري للغوص والإنقاذ بأن كل أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية يؤكدون دعمهم لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل الاستمرار في مسيرة الانجازات وتحقيق مزيد من التطوير في كل القطاعات ومنها قطاع الرياضة الذي شهد تطور كبير في ظل توجيهات القيادة السياسية سواء على مستوى البنية التحتية أو استضافة مصر للبطولات الكبرى أو النتائج المميزة على جميع المستويات عربيًا وإفريقيًا وعالميًا.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية على البنود التالية:

التصديق على محضر الاجتماع السابق بتاريخ 28 أكتوبر 2022.

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية وخطة العمل للعام المقبل.

اعتماد الميزانية والحساب الختامي.

تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

النظر في الاقتراحات المقدمة من بعض الهيئات.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

والموضوعات الأخرى الواردة بجدول الأعمال.

وتضم الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ 19 هيئة وهم: نادي طلائع الجيش، نادي الإعلاميين، نادي الغابة، نادي العبور، نادي وادي دجلة، نادي الصيد، نادي حدائق الأهرام، نادي البنك الأهلي، نادي الإسماعيلي، نادي القناة، نادي كهرباء الإسماعيلية، نادي هيئة قناة السويس، نادي التوكيلات الملاحية، نادي المؤسسة العسكرية، نادي الاتحاد السكندري، نادي سموحة، نادي الرياضي البحري، نادي الأولمبي، نادي سبورتنج.