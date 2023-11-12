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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة رجال الشرطة بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس تشكيل عصابي 15يوم على ذمة التحقيقات لاتهامهم بإدارة مكتب لتغيير العملة وانتحال صفة رجال الشرطة 
وطلبت النيابة العامة التحريات التكميلية للمباحث. 
 

وتلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" بقيام "شخصين" يستقلان دراجة نارية باستيقافه بأسلوب انتحال الصفة واستيلائهما منه على (مبلغ مالى "عملات أجنبية") مُرسل له من قِبل شقيقه خارج البلاد عبر أحد مكاتب تقديم الخدمات. 
 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبى الواقعة تشكيل عصابي (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية من متحصلات السرقة" - سيارة "مُستأجرة" - 2 جهاز لاسلكى – 4 هواتف محمولة).
 

وبمواجهتهم أقر أحدهم بأنه "وسيط بمكتب خدمات" ملك (أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- "أمكن ضبطه" – كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، ونظراً لعلمه بموعد تسليم المبلغ المالى للمجنى عليه خطط لسرقته، بالاستعانة بباقى المتهمين بأسلوب "انتحال الصفة" مُستخدمين فى ذلك (دراجة نارية بدون لوحات - طبنجة صوت) "تم استخدامهما بالواقعة - أمكن ضبطهما".

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