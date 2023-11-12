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الأحد 12 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة عامل سرق ٣ مليون جنيه من مكتب بعابدين

ارشيفية
ارشيفية
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قررت محكمة جنح عابدين، اليوم الأحد، تأجيل نظر  محاكمة عامل، فى اتهامه بسرقة 3 ملايين جنيه، من داخل خزينة مكتب كان يعمل به فى السابق، إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل.

وكشفت التحقيقات عن تلقي بلاغا من أحد الأشخاص يفيد  بسرقة مبلغ مالي 3،800،000 جنيه من داخل خزينة مكتبه.

وبإجراء التحقيقات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بمكتب المجنى عليه "محل الواقعة"- ومقيم بعين شمس.

تم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة قررت حبسه، وإحالته إلى محكمة الجنح.

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