رئيس تحالف قوى الدولة العراقي يشدد على ضرورة إيقاف الحرب بغزة وإدخال المساعدات

الأحد 12/نوفمبر/2023 - 01:31 م

شدد رئيس تحالف قوى الدولة العراقي عمار الحكيم خلال لقائه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، على ضرورة إيقاف الحرب بقطاع غزة، وإدخال المساعدات وتوفير ضرورات الحياة لشعب معزول منذ أكثر من شهر ويعاني تحت وطأة القصف الوحشي، مؤكدا على ضرورة إنهاء حالة ازدواجية المعايير في التعامل مع أهالي غزة، فالمدني والطفل والمرأة وحقوق الإنسان وحق التعبير عناوين غير قابلة للتجزئة.

كما بحث الجانبان تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، والاستحقاقات القادمة، ودور الأمم المتحدة في دعم العراق، وأكد الحكيم - خلال اللقاء اليوم /الأحد/ وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" - أهمية الحفاظ على الاستقرار المتحقق في العراق وتحويله إلى استقرار دائم، حيث إنه جاء نتيجة للتضحيات التي قدمها الشعب العراقي، مشيرا إلى أهمية الانتخابات المحلية المقبلة، كونها ستعيد اللامركزية للنظام الإداري في العراق من خلال تمكين المحافظات من انتخاب حكوماتها وتكليف محافظيها، كما أنها ستمكن المحافظات من الإفادة من مواردها وإمكاناتها وتحقيق توزيع عادل بين المدن والأقضية والنواحي".

وأوضح أهمية إعادة صياغة العلاقة بين العراق والمنظمات الأممية العاملة فيه، مشددا على إنهاء حالة المنح والمساعدات واستبدالها بالشراكات البينية وفق الأولويات التي تحددها الحكومة والتي هي بالضرورة أولويات العراق في المرحلة القادمة.

في سياق آخر بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان اليوم /الأحد/ مع سفيرة جمهورية فنلندا لدى العراق أنو ساريلا، التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والقانوني، كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مقترح التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والقانوني".

من جهة متصلة، بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم /الأحد/ مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية السيد راجا برويز أشرف، سبل تعزيز العلاقات الباكستانية العراقية، ومجالات تطويرها في مختلف الصعد، وكذلك تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

واستعرض الجانبان - وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" - جهود استئناف أعمال اللجنة العراقية الباكستانية المشتركة، التي توقفت أعمالها منذ مدّة، بالإضافة تصاعد الأوضاع في غزة وتفاقم الوضع الإنساني، والقصف الوحشي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين والمستشفيات ومراكز الإيواء، وخرقها القانون الدولي، والتأكيد على أهمية تحرك الدول العربية والإسلامية وكل المجتمع الدولي لإيقاف العدوان البربري ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال اللقاء إلى حرص العراق على تطوير العلاقات مع باكستان، وبناء شراكة متبادلة، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، ضمن سياسة العراق في إقامة علاقات متوازنة مبنية على تبادل المنفعة، والتكامل الاقتصادي، وكذلك التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب.

