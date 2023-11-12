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الأحد 12 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس حارس عقار وابنته في سرقة شقة رجل أعمال بالمقطم

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس  حارس عقار وابنته، في اتهامهم بسرقة مبالغ طائلة من داخل شقة رجل أعمال بالمقطم، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة قد أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، وندب الأدلة الجنائية، وكذلك تحريات المباحث.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (حارس عقار ونجلته) لقيامهما بسرقة حقيبة (مدير شركة للصناعة الورقية – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) من داخل الشقة محل سكنه خاصة بالشركة عمله، وبداخلها مبالغ مالية عملات أجنبية، عن طريق استخدام نسخة من المفاتيح تحصلت عليها الثانية منه بأسلوب "المغافلة"، حال عملها لدى المجنى عليه.
تم بإرشاد المتهمة ضبط المبلغ المالى، وجزء بالعملة المحلية قام المتهمان بتغييرها من المبلغ المستولى عليه.
باستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

تجديد حبس حارس عقار سرقة شقة رجل أعمال بالمقطم